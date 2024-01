Taranto 2026, Ferrarese: ‘Vogliono metterci i bastoni tra le ruote’

“Vogliono metterci i bastoni tra le ruote e non capisco perché visto che i Giochi del Mediterraneo di Taranto hanno una valenza per tutto il territorio pugliese. In ogni caso, noi non ci fermiamo e andiamo avanti progettando i cantieri che partiranno al più presto”. Così ad Antenna Sud Massimo Ferrarese, commissario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a proposito della diffida inviata al nuovo comitato organizzatore dal vecchio, capeggiato da Elio Sannicandro.

