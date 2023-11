Taranto 2026: Ferrarese e Pelillo alla presidenza del Comitato

Massimo Ferrarese presidente, Michele Pelillo (rappresentante del Comune di Taranto) vicepresidente.

Il nuovo comitato direttivo dei Giochi del Mediterraneo del 2026 ha eletto i suoi vertici, nel corso della prima riunione del nuovo organismo che si è svolta a Taranto a Palazzo di Città.

Alla riunione hanno partecipato, in presenza o in collegamento video, tutti i nuovi rappresentanti: oltre a Ferrarese e Pelillo, Manfredi De Leo per Ministero degli Affari europei e Pnrr, Eliana Ventola e Francesco Paolo Romanelli per il Ministero dello Sport, Giuseppe Manfredi per il Coni e Michele Emiliano per la Regione Puglia.

Il nome del nuovo direttore generale sarà invece deciso dal Governo nelle prossime ore e nominato nel corso della prossima riunione.

Oltre a definire i quadri dell’organismo, il Comitato accelera: immediato l’invio della nuova versione del masterplan al Comitato Internazionale, che sarà poi discusso dalle parti l’8 e il 9 a dicembre a Tirana.

