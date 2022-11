Tangenti alla Provincia di Taranto, 9 anni e 6 mesi a Tamburrano

Condividi su...

Linkedin email

Nel processo di primo grado sulle presunte tangenti alla Provincia di Taranto, la sezione penale del Tribunale di Taranto ha condannato a 9 anni e 6 mesi Michele Tamburrano, all’epoca presidente della Provincia di Taranto. L’operazione della Guardia di Finanza, denominata T-Rex, scattò nel marzo del 2019 con sette arresti per un presunto valzer di tangenti alla Provincia di Taranto.

Gli investigatori si concentrarono sull’ampliamento della discarica di “Torre Caparica” e la gara per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Sava. Due affari milionari che innescarono, secondo gli inquirenti, un intreccio di tangenti e manovre illecite con fulcro proprio Martino Tamburrano, politico massafrese di lungo corso, all’epoca presidente della Provincia.

Nove anni per Pasquale Lonoce, imprenditore del settore originario di San Marzano di San Giuseppe. Otto anni per Roberto Natalino Venuti, procuratore speciale della società “Linea Ambiente Srl”, che caldeggiava l’ampliamento della discarica di “Torre Caprarica”, e sette anni a Lorenzo Natile, ex dirigente del settore pianificazione e ambiente della Provincia, accusato di aver fatto da sponda alle presunte manovre al centro della vicenda.