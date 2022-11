Condividi su...

Roma – Pnrr. Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, incontra i sindacati.

Il Pnrr rappresenta per i sindacati “un’opportunità storica per rilanciare la crescita del Paese in una fase di radicale trasformazione del mondo del lavoro. I 4,4 miliardi di euro stanziati per il programma Gol, diretti a promuovere la formazione e la riqualificazione di circa 3 milioni di persone entro il 2025 sono oggi una necessita. L’idea è quella di generare occupazione, e coinvolgere soggetti pubblici e privati per attuare una riforma complessiva dei centri per l’impiego e favorire domanda e offerta di lavoro attivando, le politiche attive sul lavoro. Sul tavolo anche gli 80 miliardi di euro di cui beneficerà il Mezzogiorno, occasione irripetibile per lo sviluppo e la modernizzazione delle Regioni meridionali grazie a investimenti senza precedenti in politiche infrastrutturali ad alto moltiplicatore di PIL.

Per i sindacati vanno poi, semplificate le procedure perché non possiamo permetterci di perdere finanziamenti a causa dei vincoli burocratici che ostacolano l’azione della pubblica amministrazione