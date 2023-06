Talsano, incendio in un laboratorio elettrodomestici

TALSANO (TA) – Un incendio si è sviluppato a Talsano nel pomeriggio di domenica 18 all’interno di un laboratorio di riparazione di elettrodomestici in via Regina Elena. Tanto fumo ma per fortuna nessuna conseguenza alle persone (il locale era chiuso) e danni ai ricambi elettronici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Martina Franca e i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito dell’impianto elettrico.(Foto Francesco Manfuso)

