Surbo (LE), sindaco Trio contro la centrale biometano

Surbo (LE) – Oltre 500 ettari. Dovrebbe essere questa la superficie impegnata per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da immettere nella rete Snam. Un impianto da realizzare sul suolo del Comune di Lecce ma che, come racconta ai nostri microfoni il sindaco di Surbo Ronny Trio, sconfinerebbe di fatto sul suolo surbino. Una questione sulla quale il sindaco del comune leccese vuole vederci chiaro dopo essere stato messo, come sottolinea lo stesso Trio, davanti al fatto compiuto senza il coinvolgimento delle parti interessate. Insomma una faccenda non certo di poco conto tanto per Surbo quanto per l’intero territorio che dovrà fare i conti sugli impatti che l’eventuale realizzazione di quest’impianto comporterà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author