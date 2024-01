Superstrada Taranto-Lecce a 4 corse, non è detta l’ultima parola

La parola fine sul progetto della superstrada a quattro corsie Lecce-Taranto non è stata ancora scritta. Oggi, lunedì 29 gennaio, Anas ha respinto la proposta durante la conferenza dei servizi con i sindaci salentini, basandosi su valutazioni errate contestate più volte. La Regione si era impegnata a rivedere tali valutazioni in risposta alla mozione unanime approvata a luglio 2022, che rappresentava la chiara volontà del territorio ionico-salentino di avere un collegamento diretto a quattro corsie tra Lecce e Taranto. La Puglia Domani sottolinea la necessità di non accettare una soluzione di ripiego, come la messa in sicurezza dell’attuale 7/ter a due corsie, e chiede l’attuazione della loro mozione.

