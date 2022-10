Il ko di Nocera ha fatto scivolare il Brindisi a meno un punto dal primo posto, lasciando la vetta della classifica a Fasano e Casarano, entrambe reduci da un 2-2, ma di differente natura. Quello dei rossazzurri lascia più l’amaro in bocca perché al Capozza i tifosi salentini hanno visto l’Afragolese pareggiare la rimonta delle serpi a dieci dalla fine. Burzio e Sepe erano riusciti a ribaltare il parziale, dopo il rigore messo a segno da Longo nella prima metà del primo tempo. All’81esimo, però, Esposito ha evitato la beffa, pareggiando la contesa. Domenica, i ragazzi di mister Costantino, giunti all’ottavo risultato utile di fila, saranno ospiti del Matera in Basilicata. I lucani, che fino ad ora hanno vinto una sola partita, proveranno a schiodarsi dalla zona rossa della classifica. Appena quattro i punti messi a segno ad oggi dai biancazzurri, con mister Ciullo pronto a debuttare in panchina dopo la separazione del club con Antonio Finamore. Il miglior risultato interno stagionale del Matera è il pareggio strappato al Gravina lo scorso 8 ottobre, e quello di Francesco Russo è l’unico gol realizzato dai padroni di casa allo stadio “XXI settembre – Franco Salerno”. Non il miglior biglietto da visita per ospitare una delle maggiori candidate al salto di categoria, specie se consideriamo che fino ad ora nessuno ha fatto meglio del Casarano in trasferta: 10 punti ed altrettanti gol fatti in 4 impegni esterni. Tre vittorie ed un pareggio, questo maturato nello scontro diretto con il Brindisi. In altre parole una sfida apulo-lucana cui esito sembra già scritto, ma ancora tutta da giocare.

[Credit Photo: Gigi Garofalo]