BARLETTA – Barletta-Nocerina farà registrare il quarto sold-out consecutivo allo stadio “Puttilli”. È ufficialmente chiusa da giovedì mattina la caccia al biglietto per i settori curva nord e tribuna, con centinaia di tifosi biancorossi che non sono riusciti ad acquistare il tagliando della partita contro i rossoneri. Polemiche da inizio settimana per le prenotazioni nelle rivendite autorizzate ancor prima della messa in vendita dei ticket. Il Barletta Calcio, dopo un confronto con il circuito VivaTicket, ha trattenuto un numero cospicuo di biglietti da vendere presso la propria sede. Polverizzati in poco più di un’ora anche gli ultimi tagliandi, per un “Puttilli” esaurito anche contro la Nocerina.

L’attenzione si sposta adesso sulla trasferta dei campani, osservati speciali dopo gli scontri di domenica scorsa con la tifoseria del Brindisi. Le autorità si esprimeranno nelle prossime ore sul divieto di trasferta o sull’autorizzazione concessa ai tifosi nocerini, già protagonisti di ulteriori disordini a Barletta nel 2011. Nel caso di assenza ospite e con un sold-out già raggiunto con tre giorni di anticipo, non è esclusa la possibilità di aprire ai tifosi di casa anche la curva sud e soprattutto la gradinata, già aperta contro il Martina.

Nel frattempo, i biancorossi di mister Farina sono nel pieno degli allenamenti settimanali dopo il pareggio di Gravina. Lavoro puntato sulla finalizzazione e sul rientro a pieno servizio di Pignataro, reintegrato in rosa una settimana fa e tornato in campo a partita in corso nello 0-0 contro i gialloblù. Al Barletta serve trovare la porta e tornare al gol dopo la trasferta di Bisceglie contro il Bitonto, per mantenere nel mirino le primissime posizioni e conservare quantomeno l’attuale piazzamento playoff. Comincia dalla Nocerina un ciclo che vedrà i biancorossi ospiti di Casarano e Brindisi e, tra due settimane, in casa contro l’Afragolese.