Studenti del PoliBa sul cantiere dell’Alta Velocità Bari – Napoli

GROTTAMINARDA – Dal Politecnico di Bari a Grottaminarda per studiare il cantiere dell’Alta velocità Bari – Napoli. Ferrovie dello stato ha accolto gli studenti del capoluogo per mostrare loro le opere infrastrutturali in fase di realizzazione all’imbocco della galleria di Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove è in corso lo scavo della talpa meccanica. Il progetto rientra nel programma Cantieri parlanti della nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, parte integrante del Corridoio ferroviario europeo Ten-T Scandinavo – Mediterraneo che conta un investimento complessivo di circa 5,8 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del PNRR. Da agosto 2022 tutti i cantieri sono in fase di realizzazione. L’attività della Gestione Commissariale ha consentito un’accelerazione dei lavori che ha portato al completamento, nel 2017, dei primi due interventi dell’itinerario. Con la prima fase di attivazione della Cancello – Frasso Telesino entro il 2024 sarà possibile realizzare il collegamento diretto tra Napoli e Bari permettendo di viaggiare tra i due capoluoghi in 2 ore e 40 minuti.

