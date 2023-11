25 novembre, i versi della poetessa peruviana sul balcone del sindaco Decaro

“La morte di Giulia Cecchettin è solo l’ultimo episodio di una strage quotidiana che continua a consumarsi sotto i nostri occhi. Nessuno potrà ritenersi assolto se alle parole di questi giorni non farà seguire azioni e responsabilità”. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro non usa mezzi termini e alle parole fa seguire i fatti. Così sul balcone dell’ufficio del primo cittadino, nella sede del Comune di Bari, è stato affisso un banner sul quale vi è scritto: ‘Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima’. versi dalla poetessa, artista e attivista peruviana Cristina Torre Cáceres. “Il nostro – evidenzia Decaro – è un gesto simbolico per manifestare vicinanza a quanti in questi giorni saranno in piazza e per strada per manifestare contro la violenza sulle donne”. “Le parole della poetessa peruviana – aggiunge – ci hanno colpito perché rappresentano una testimonianza morale e politica di fronte alla quale non possiamo voltarci dall’altra parte. ‘Voglio essere l’ultima’ è un grido disperato che ci spinge a impegnarci sempre di più, ogni giorno, ciascuno nella propria sfera privata, professionale, pubblica e sociale, per contrastare la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere e ad agire, insieme a tutte le agenzie formative, per scardinare una volta per tutte quella cultura patriarcale che si nutre non solo di cattivi esempi ma anche di una diffusa, tacita connivenza”.

