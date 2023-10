Lecce, tragedia a San Pio: studentessa trovata morta in casa

Tragedia a Lecce dove in serata, una studentessa Erasmus è stata trovata morta nel suo appartamento a San Pio. Sul luogo gli agenti della Polizia. Le indagini sono ancora in corso. Allertati da un coinquilino che ha rinvenuto il cadavere, sono arrivati l’ambulanza del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno dovuto sfondare la porta per entrare nell’appartamento che si trova proprio sopra il Madigan’s pub.