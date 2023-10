Santa Caterina: identificato cadavere trovato in mare

SANTA CATERINA (LE) – E’ stato identificato il cadavere rinvenuto in mare nella mattinata di domenica 22 ottobre tra Santa Caterina e Lido Conchiglie, sulla costa ionica del sud Salento. Si tratta di un uomo di 77 anni di Parabita. Il figlio ne aveva denunciato la scomparsa qualche ore prima del ritrovamento. Sul litorale poco distante è stata anche trovata l’auto dell’uomo. Sul corpo non sono emerse ferite. Sull’accaduto indagano i carabinieri per accertare se si sia trattato di una tragedia causata da una caduta accidentale a mare o da un gesto volontario.

