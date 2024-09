Strage nel milanese: 17enne confessa di aver ucciso genitori e fratellino

Nella mattinata di domenica 1° settembre, a Paderno Dugnano (Milano), un ragazzo di 17 anni è stato portato in caserma dopo il tragico ritrovamento dei corpi senza vita del padre, della madre e del fratellino di 12 anni all’interno della loro abitazione. Inizialmente, il giovane aveva sostenuto di aver ucciso il padre in risposta a un presunto attacco dell’uomo contro la madre e il fratello minore. Tuttavia, al termine di un lungo interrogatorio, il ragazzo ha cambiato versione confessando di essere il responsabile dell’omicidio di tutti i suoi familiari, escludendo il coinvolgimento di altre persone. La Procura per i Minorenni di Milano sta continuando le indagini per verificare la veridicità delle sue dichiarazioni, anche se, al momento, solo parte delle sue affermazioni ha trovato riscontro nei fatti.

