Cinema pugliese in protesta: sit-in silenzioso a Bari il 5 settembre

Il CACAO (Comparto Audiovisivo e Cinema Auto Organizzato Puglia) ha annunciato una manifestazione senza precedenti che si terrà il prossimo 5 settembre 2024 a Bari. Alle ore 18:00, in Largo Giannella, di fronte a Piazza Diaz, le lavoratrici e i lavoratori del cinema pugliese daranno vita a un set cinematografico completo di tutte le componenti tecniche e artistiche, ma con una particolarità: tutto resterà immobile.

Questa protesta simbolica, in cui nessuna macchina da presa sarà accesa e nessun attore reciterà, è una risposta alla recente riforma dei decreti sul Tax Credit firmata dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, su volere del governo Meloni. La riforma, secondo gli operatori del settore, rischia di escludere le piccole e medie produzioni, mettendo in grave pericolo l’occupazione nell’industria audiovisiva, particolarmente in regioni come la Puglia, dove il cinema indipendente e le produzioni locali sono fondamentali per l’economia e la cultura.

Oltre al rischio immediato per l’occupazione, i lavoratori del cinema manifestano crescente preoccupazione per il futuro, con molti professionisti che hanno già perso un intero anno previdenziale, compromettendo la loro pensione e la stabilità economica delle loro famiglie.

Il sit-in ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una problematica che colpisce non solo il settore, ma anche l’identità culturale e la vitalità economica della Puglia. L’evento sarà pacifico e aperto a tutta la cittadinanza, invitata a unirsi per chiedere una revisione delle politiche governative.

