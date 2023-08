Salento, on. Andrea Caroppo: “ Importante incontro con Anas per strade più sicure”

Si è tenuto un proficuo incontro con ANAS per le strade statali salentine, al fine di poterle rendere più sicure e con limiti di velocità più giusti. A comunicarlo è l’on. Andrea Caroppo: “Questa mattina ho avuto un incontro proficuo con il Capo Compartimento di ANAS Puglia, Ing. Vincenzo Marzi, per valutare la messa in sicurezza delle principali strade statali salentine e la loro riclassificazione in strade extraurbane principali, con la conseguente previsione di un limite di velocità più giusto di 110 km/h.” Così in una nota il deputato Andrea Caroppo, Capogruppo di Forza Italia nella Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. “Si tratta, in particolare, SS16 Adriatica Lecce-Maglie, della SS101 Lecce-Gallipoli e della SS7 Brindisi-Taranto. Su questi tratti, infatti, – prosegue Caroppo – è previsto oggi un limite di velocità di 90 km/h, che ritengo inadeguato rispetto alle caratteristiche delle strade e utilizzato strumentalmente da quei Comuni che, tramite l’installazione di autovelox, mirano a fare cassa sulla pelle degli automobilisti. Pertanto, assieme all’Ing. Marzi, che ringrazio per la disponibilità, – continua il deputato leccese – abbiamo valutato le criticità esistenti e immaginato una progressiva serie di interventi di messa in sicurezza delle strade che consentirebbe la riclassificazione in extraurbane principali e, quindi, l’innalzamento del limite a 110 km/h. Sono convinto che quando i limiti di velocità imposti sono giusti, ragionevoli e proporzionati, i cittadini li rispettano senza indugi, scongiurando situazioni di pericolo alla guida”, conclude Caroppo.

Maria Teresa Carrozzo

