TARANTO – Si è innescata una polemica di natura politica sulla rimozione dell’avvocato Alessandro Basta dalla carica di presidente della Protezione civile di Taranto. Qualche giorno fa, lo stesso Basta, aveva dichiarato alla stampa che a causa della grave situazione igienica in cu versa la città di Taranto, ci sarebbe voluto l’intervento dell’Esercito. Sullo scottante tema sono stati numerosi gli interventi politici, tra questi quello dell’Onorevole Dario Iaia di Fratelli d’Italia: “Il sindaco Rinaldo Melucci, esponente del Partito Democratico, ha rimosso il responsabile della Protezione Civile Comunale, Alessandro Basta, per la ‘grave’ colpa di aver rappresentato al Prefetto la grave situazione igienica della città e tutti i rischi connessi. Il Partito Democratico, a guida Elly Schlein, così moderno e liberale, nulla ha da dire su questa revoca? È chiaro che a Taranto o si fa come ordina Melucci o non si va avanti. La stessa cosa avrebbe voluto fare il Sindaco con il rimpasto di giunta o con l’ingresso di Italia Viva in maggioranza, ma non ne ha avuto la forza. In compenso lo ha fatto con Basta. Nel frattempo la città continua ad essere sporca, con una differenziata bloccata al 24%, con dati sulla disoccupazione che fanno paura, ma intanto Melucci persiste nello spendere milioni di euro per manifestazioni propagandistiche che poco o nulla lasciano al territorio. Noi esprimiamo massima solidarietà nei confronti del collega Basta, il quale ha guidato la protezione civile in questi anni in maniera esemplare”. Lo dichiara Dario Iaia, deputato e coordinatore provinciale di Fdi Taranto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp