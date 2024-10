Stellantis, rimpasto ai vertici: avviato processo per successore di Tavares

Stellantis annuncia un importante rimpasto dirigenziale, con cambiamenti mirati per rafforzare la leadership e affrontare le sfide globali del settore automobilistico. Doug Ostermann è stato nominato nuovo Chief Financial Officer, sostituendo Natalie Knight, che lascerà la società. Inoltre, Stellantis ha avviato il processo per identificare il successore dell’amministratore delegato Carlos Tavares, il cui mandato terminerà agli inizi del 2026.

Un comitato speciale, guidato da John Elkann, completerà la selezione entro il quarto trimestre del 2025. Tra le nuove nomine spiccano Antonio Filosa come Chief Operating Officer per il Nord America e Jean-Philippe Imparato come COO per l’Europa allargata. Gregoire Olivier è stato scelto come COO per la Cina, mentre Santo Ficili assumerà la guida di Maserati e Alfa Romeo.

Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha espresso pieno supporto a Tavares e ai cambiamenti strategici intrapresi. Elkann ha dichiarato: “Queste decisioni semplificheranno l’organizzazione e rafforzeranno la nostra leadership”. Tavares, da parte sua, ha sottolineato l’importanza di adattarsi rapidamente a un’industria in trasformazione, puntando a rendere Stellantis l’azienda tecnologica di mobilità di riferimento.

