Stati Generali della Bellezza, gli obiettivi turistici di Bisceglie

ANDRIA – Stati Generali della Bellezza in corso di svolgimento ad Andria. Tra i fiori all’occhiello del turismo nella BAT, c’è una Bisceglie che punta a valorizzare le sue caratteristiche balneari e culturali, senza dimenticare il lato enogastronomico che si sta affermando sul territorio. Si riparte dal confronto tra i sindaci per destagionalizzare l’affluenza nelle città della sesta provincia pugliese e non solo.

L’obiettivo è quello di creare una sinergia tra comuni. Bisceglie mette a disposizione le sue risorse e guarda con fiducia al futuro, con la necessità di accelerare le operazioni nell’estate della tornata elettorale.

