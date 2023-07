Ryanair: Il 15 luglio possibili ritardi e cancellazioni voli Italia

“A causa dello sciopero italiano dei controllori del traffico aereo e del personale di terra (non impiegato da Ryanair), la compagnia informa i propri passeggeri che cancellazioni e possibili ritardi sono previsti domani per i voli da e per l’Italia”.

E’ quanto riporta il sito ufficiale della Ryanair sottolineando che i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni sono stati avvisati delle diverse opzioni via email, sms e con una notifica sull’app.

Per essere sicuri di ricevere tutti i possibili aggiornamenti sui voli, la compagnia invita pertanto tutti i passeggeri a controllare il sito di Ryanair (www.Ryanair.com) e l’app. L’avviso si conclude poi con le scuse da parte del vettore low-cost irlandese “per i possibili disagi dovuti allo sciopero in Italia e fuori dal nostro controllo”.

Così come Ryanair, anche Lufthansa, attraverso il sito ufficiale della compagnia, “mette in guardia” i propri passeggeri, che hanno domani voli da e per l’Italia, su possibili cancellazioni dovute allo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali del trasporto aereo e li invita quindi a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

