Roma – Dopo il rilascio da parte della Regione Puglia dell’autorizzazione paesaggistica per il progetto di fattibilità tecnico-economica dello stadio del nuoto di Taranto, che porterà alla costruzione di una piscina olimpica per i Giochi del Mediterraneo del 2026 arriva anche il parere favorevole dal Governo.

2 le piscine previste. Una coperta per attività fisiche preparatorie e una all’aperto, con solarium, posta in prossimità del livello del mare.

In piedi resta il frazionamento del progetto in 3 stralci, l’ltimo dei quali si concluderebbe al termine della manifestazione con la chiusura laterale e il montaggio dell’impianto di climatizzazione della vasca coperta. L’attenzione del Governo è massima fa sapere il ministro dello sport, ma le bocche cucite dal Coni fanno presagire che non tutti gli ostacoli sono superati. Un passaggio importante è quello del Comitato internazionale. L’incontro decisivo è fissato a Tirana per l’8 e 9 dicembre

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp