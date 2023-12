Roma -L’inflazione è passata in un anno dall’11,8% allo 0,8%. “I prezzi del carrello della spesa di prodotti alimentari e dei beni di largo consumo si sono ridotti di un terzo rispetto a settembre di quest’anno”. Il Ministro, Urso fornisce i dati al termine del tavolo permanente sul trimestre anti-inflazione. Questa è una misura straordinaria ha spiegato il titolare del dicastero di via Veneto, un patto sociale con 36 associazioni che dalla coltivazione della terra lungo l’intera filiera ha coinvolto anche l’ultimo dei commercianti e farmacisti d’Italia e oltre 31 mila punti vendita e che è servito a rilanciare l’economia. Il patto anti-inflazione ha raggiunto risultati straordinari, per quello che era possibile fare ha commentato invece, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Lollobrigida, segno evidente dell’impegno del Governo su questo tema

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp