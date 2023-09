Stadio Iacovone, lunedi la perizia per conoscere i danni?

TARANTO – Potrebbe svolgersi lunedi 18 settembre il sopralluogo del perito allo stadio Iacovone per valutare i danni causati dall’incendio dello scorso 3 settembre, nell’immediato post gara Taranto-Foggia, ovvero ben due settimane dopo il rogo. Il Pm che sta portando avanti le indagini ha dato il via libera per l’accesso in Curva Sud, il settore dello stadio tarantino resta comunque sotto sequestro, adesso si dovrà conoscere l’entità dei danni ed interventire per ripristinare la struttura e consentire l’accesso dei tifosi sugli spalti.

La data del 18 settembre però, al momento non è certa, il rischio è quello di ulteriori lungaggini che potrebbero prucurare maggiori disagi alla tifosera, ma soprattutto alla squadra del Taranto. Ricordiamo che sono state rinviate due partite in programma allo stadio Iacovone: Brindisi-Catania (10 settembre) e Taranto-Messina (del 18 settembre), la prossima partita casalinga dei rossoblu si giocherà domenica 1 ottbre, per quella data si spera che l’impianto sportivo del rione Salinella torni finalmente fruibile.

