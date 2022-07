BARI – Un attaccante cha abbia già raggiunto la doppia cifra in B e che sia di proprietà di una società di Serie A. Sembra essere questo l’identikit del prossimo bomber del Bari. Un giocatore dalla carta d’identità non troppo verde, che abbia già esperienza in cadetteria e che garantisca un buon bottino di reti. Occhio ai giocatori in uscita dalla Serie A, a cominciare dal Monza, che dovrà cedere Maric e forse Mancuso, che si muoverà quando alla corte di Galliani e Berlusconi arriverà un grande nome, per continuare con l’Empoli, che dopo gli arrivi di Destro e Satriano potrebbe lasciar partire La Mantia, e con l’Udinese, che ha ben 7 prime punte in rosa tra cui Bajc, con Polito ad Ascoli nella stagione 2020/2021, chiusa con 12 reti. Nell’ultimo anno però l’attaccante classe ’94 ha realizzato soli 3 gol in 29 gare a Brescia. Il direttore lavora sottotraccia, difficile individuare quale sarà il profilo su cui punterà ma fantasticando viene in mente anche Nwanko Simy, che dopo un’annata disastrosa tra Salernitana e Parma cerca riscatto. Lasciando stare la fantasia e tornando alla realtà il direttore è giunto proprio poche ora fa in ritiro, dove si è aggregato anche Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000 giunto in prestito dalla Sampdoria. Nel frattempo appare quasi fatta per l’arrivo in prestito dal Bologna dell’attaccante Marco Cangiano, lo scorso anno al Crotone.