Casarano: Mercato, piace Marsili del Taranto

Max Marsili, capitano 34enne del Taranto, piace molto a Francesco Montervino, nuovo direttore sportivo del Casarano. A precisa domanda, l’ex diesse rossoblu ha fatto capire che potrebbe essere più di un’idea: “È un calciatore che conosco molto bene, insieme abbiamo fatto un percorso importante“. Marsili è legato al Taranto da un altro anno di contratto, ma a fronte di una chiamata del Casarano si potrebbe trattare.

Oltre a Marsili, potrebbe vestire rossazzurro anche un altro ex Taranto: si tratta di Antonio Guastamacchia, 27 anni, che nell’ultima stagione non è mai sceso in campo a causa di un infortunio al ginocchio rimediato sul finire della stagione 2020-21.