BARLETTA – Tre punti per rilanciarsi ai piani alti del girone H di Serie D. Il Barletta batte 2-0 l’Afragolese e torna stabilmente in zona playoff, a -5 dal primo posto della Cavese. Per la prima volta, i biancorossi trovano due gol in una partita e lo fanno contro una squadra di spessore, che per i primi 20 minuti del match ha messo a dura prova la squadra di Farina, squalificato e sostituito da Christian Carbone.

La prova di carattere passa dai gol di Petta e Loiodice (foto Massimo Corcella), ma anche da un maggior cinismo sotto porta e da una difesa ancora una volta su ottimi standard. La spinta del Puttilli, inoltre, ha fatto la differenza nelle fasi più delicate del match.

Domenica il Barletta tornerà a Brindisi, a tre anni e mezzo dall’ultimo confronto in Eccellenza e ad oltre 14 anni dall’ultima sfida in Serie D. Attesa già spasmodica per la biglietteria, con il pubblico biancorosso che spera in un Fanuzzi senza limitazioni per la tifoseria ospite. Possibile, in questi giorni, una mobilitazione delle autorità politiche ed un tavolo con le forze dell’ordine per ovviare alle restrizioni viste a Casarano.