Gianluca Aureliano (classe 1980) della sezione di Bologna dirigerà il match del Via del Mare tra Lecce e Atalanta, in programma alle 18.30 di mercoledì 9 novembre. Questi gli arbitri designati per la 14a Giornata del campionato di Serie A, in programma tra martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 novembre.

Napoli-Empoli (08/11, ore 18.30): Pairetto

Spezia-Udinese (08/11, ore 18.30): Piccinini

Cremonese-Milan (08/11, ore 20.45): Rapuano

Lecce-Atalanta (ore 18.30): Aureliano

Sassuolo-Roma (ore 18.30): Ayroldi

Fiorentina-Salernitana (ore 20.45): La Penna

Inter-Bologna (ore 20.45): Colombo

Torino-Sampdoria (ore 20.45): Massa

Verona-Juventus (10/11, ore 18.30): Di Bello

Lazio-Monza (10/11, ore 20.45): Santoro