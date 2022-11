Condividi su...

Lameck Banda, attaccante del Lecce, è stato convocato dal ct della nazionale dello Zambia, dal 14 al 20 novembre, per la gara amichevole con Israele. Intanto, nella mattinata di lunedì 7 novembre, la squadra si è allenata al Via del Mare per preparare la sfida casalinga con l’Atalanta, in programma alle 18.30 di mercoledì 9 novembre. Fisioterapia per Dermaku, lo stesso Banda ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Umtiti ha svolto un lavoro personalizzato sottoponendosi anche a risonanza magnetica, nello Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una forte contusione al gluteo, escludendo ulteriori problematiche. Nella mattinata di martedì 8 novembre è in programma la rifinitura, sempre al Via del Mare. (Foto Emmanuele Mastrodonato)