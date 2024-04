Spesa farmaceutica, Amati: ‘Spreco di 200milioni nel 2023 in Puglia’

“Nella spesa farmaceutica c’è stato uno scostamento dai tetti assegnati pari a circa 200milioni per gli acquisti diretti. La responsabilità di tutto ciò è addebitabile a tutte le Aziende, tranne il Policlinico di Bari, unica realtà regionale in questa materia virtuosa. Ne deriva che tutti i direttori generali, tranne quello del Policlinico, risultano decaduti per dettato di legge e non appena i risultati saranno consolidati non potranno più assumere alcuna decisione. Per la farmaceutica convenzionata, invece, ossia quella della spesa sostenuta per i farmaci acquisiti dalla farmacia, la situazione è in equilibrio, anzi con un risparmio di oltre 3,5milioni, tranne il caso delle ASL di Taranto e BAT”, lo dichiara Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione.

“Non soddisfa, naturalmente, il fatto che nella comparazione con le altre regioni la Puglia risulti tra le migliori regioni delle peggiori, perché fuori dalle classifiche il risultato è minori prestazioni e uso di risorse con la finalità diversa di coprire i buchi delle ASL”, aggiunge.

”La decadenza dei DG è uno strumento che va usato in positivo, perché con la necessaria rotazione dei Direttori generali ci sarebbe la possibilità di impiegare nelle ASL con maggiori sprechi i DG che hanno fatto registrare le migliori performance. Così come si farebbe in un’azienda privata o come ci si comporterebbe se i soldi fossero i nostri. Ringrazio il dott. Paolo Stella, dirigente della sezione farmaceutica, per la solita precisione ed efficienza”, conclude.

SPESA PER ACQUISTI DIRETTI

DATO REGIONALE

Tetto di spesa 2023, euro 687.706.916. Scostamento, euro 193.732.929 (28,17%).

Tetto di spesa 2022, euro 658.399.299. Scostamento, euro 190.928.547 (29,00%)

ASL BARI

Tetto di spesa 2023, euro 167.387.863,42. Scostamento, euro 59.084.751,31 (35,30%).

Tetto di spesa 2022, euro 160.254.389. Scostamento, euro 46.880.028 (34,83%).

ASL BRINDISI

Tetto di spesa 2023, euro 71.659.060,67. Scostamento, euro 24.949.096,31 (34,82%).

Tetto di spesa 2022, euro 68.605.207. Scostamento, 23.896.542. (34,83%).

ASL BAT

Tetto di spesa 2023, euro 60.793.291,40. Scostamento, 20.767.202,57 (34,16%).

Tetto di spesa 2022, 58.202.498. Scostamento, 14.760.891. (25,36%)

ASL TARANTO

Tetto di spesa 2023, euro 94.009.535,45. Scostamento, euro 29.716.643,86 (31,61%).

Tetto di spesa 2022, euro 90.003.184. Scostamento, 31.366.160. (34,85%).

ASL LECCE

Tetto di spesa 2023, euro 128.188.569,20. Scostamento, euro 40.278.422,99 (31,42%).

Tetto di spesa 2022, euro 122.725.629. Scostamento, 34.223.357. (27,89%)

IRCCS De Bellis

Tetto di spesa 2023, euro 4.470.094,96. Scostamento, euro 1.034.159,16 (23,14%).

Tetto di spesa 2022, euro 4.279.595. Scostamento, 1.637.466. (38,26%)

ASL FOGGIA

Tetto di spesa 2023, euro 74.478.659,03.

Scostamento, euro 15.300.541,69 (20,54%).

Tetto di spesa 2022, euro 71.304.644. Scostamento, 19.183.493. (26,90%)

AUO RIUNITI FOGGIA

Tetto di spesa 2023, euro 18.017.921,21.

Scostamento, euro 2.557.265,84 (14,19%).

Tetto di spesa 2022, euro 17.25.062. Scostamento, 5.304.458. (30,75%)

IRCCS ONCOLOGICO BARI

Tetto di spesa 2023, euro 17.330.214,30.

Scostamento, euro 664.692,52 (3,84%).

Tetto di spesa 2022, euro 16.591.663. Scostamento, 601.747. (3,63%)

AUO POLICLINICO BARI

Tetto di spesa 2023, euro 51.371.706,65.

Scostamento, euro – 619.846,36 (-1,21%).

Tetto di spesa 2022, euro 49.182.428. Scostamento, 13.075.316. (26,59%).

SPESA PER FARMACEUTICA CONVENZIONATA

DATO REGIONALE

Tetto di spesa 2023, euro 590.668.516. Scostamento, euro -3.594.660 (-0,61%).

Tetto di spesa 2022, euro 554.250.029. Scostamento, euro 2.536.467 (0,46%).

ASL BARI

Tetto di spesa 2023, euro 184.388.272. Scostamento, euro -3.856.400 (-2,09%).

Tetto di spesa 2022, euro 168.945.583. Scostamento, euro 2.044.104 (1,21%).

ASL BRINDISI

Tetto di spesa 2023, euro 58.175.031. Scostamento, euro -903.031 (-1,55%).

Tetto di spesa 2022, euro 52.088.638. Scostamento, 869.528. (1,67%).

ASL BAT

Tetto di spesa 2023, euro 53.863.582. Scostamento, 256.382 (0,48%).

Tetto di spesa 2022, euro 51.637.662. Scostamento, 346.653. (0,67%).

ASL FOGGIA

Tetto di spesa 2023, euro 87.114.895. Scostamento, euro -2.582.943 (-2,96%).

Tetto di spesa 2022, euro 79.319.604. Scostamento, 2.252.334. (1,58%).

ASL LECCE

Tetto di spesa 2023, euro 121.606.487. Scostamento, euro -1.929.771 (-1,59%).

Tetto di spesa 2022, euro 115.979.033. Scostamento, -787.744. (0,68%).

ASL TARANTO

Tetto di spesa 2023, euro 85.520.249.

Scostamento, euro 5.421.103 (6,34%).

Tetto di spesa 2022, euro 71.304.644. Scostamento, 19.183.493. (26,90%).

