Spari nelle campagne di San Severo: feriti due agricoltori stranieri

Nelle campagne di San Severo, in provincia di Foggia, due agricoltori stranieri sono stati feriti in distinti episodi con colpi d’arma da fuoco. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire il movente degli attacchi e verificare se vi sia un collegamento tra i due episodi.

Il primo incidente è avvenuto nella mattinata di 15 ottobre, quando un agricoltore è stato colpito alla spalla. L’uomo si è recato autonomamente al pronto soccorso per farsi curare. La seconda sparatoria è avvenuta in serata, nella località Santo Spirito: un altro agricoltore è stato ferito con alcuni colpi di pistola mentre si trovava in campagna. Sono stati i suoi colleghi a soccorrerlo e trasportarlo all’ospedale Masselli-Mascia.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, mentre le indagini proseguono per identificare i responsabili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts