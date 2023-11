Spari contro bar, 2 carabinieri feriti in incidente per accorrere su posto

La notte scorsa, tre colpi di pistola sono stati esplosi contro il bar Butterfly, a Lizzanello (Lecce). Due carabinieri, che si stavano dirigendo sul posto per verificare quanto accaduto, sono finiti fuori strada con l’auto di servizio a causa della nebbia rimanendo lievemente feriti. Intanto, sono in corso le indagini per risalire alle agli autori degli spari contro il bar.

