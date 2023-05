Spareggio Brindisi – Cavese: si rischia il rinvio della gara

È caos totale sulla scelta della sede per ospitare il match tra Brindisi e Cavese, spareggio valido per la promozione in Serie C nel girone H. Oltre 10 città hanno rifiutato di ospitare l’evento tra motivi legati all’ordine pubblico e la concomitanza con le elezioni amministrative in programma domenica prossima. Per questo motivo, la LND – dopo l’ultimo rifiuto della città di Matera – ha fatto un ultimo disperato tentativo per giocare a Vibo Valentia. Ma anche in questo caso la situazione non si è ancora sbloccata. Se non non dovessero giungere notizie positive da Vibo nelle prossime ore, per evitare problemi per i club e per le rispettive tifoserie, a quel punto il match sarà rinviato a mercoledì 17 maggio o domenica 21 maggio. In questo caso la Lega darà facoltà di scelta alle due società.

