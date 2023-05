Derby Picerno-Potenza, la voce dei tifosi potentini

POTENZA – Saranno 640 – limite massimo del settore ospiti dello stadio “Curcio” – i tifosi del Potenza che giungeranno in terra melandrina per la sfida più importante della Stagione: quella del primo turno playoff in un derby tutto lucano contro l’Az Picerno. Abbiamo sentito le voci e le aspettative dei supporter del “Leone rampante” in vista del match che Antenna Sud trasmetterà in diretta, in esclusiva, con un ampio pre e post partita dalle ore 20.00 di giovedì 11 maggio.

