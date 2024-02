Spagna, assistente sbatte contro telecamera e si ferisce

Brutto, e curioso infortunio durante la partita tra il Betis Siviglia e l’Athletic Bilbao, valida per la 26a Giornata della Liga. È essere coinvolta è stata l’assistente Guadalupe Porras Ayuso: al 13′, nell’azione che ha consentito ad Avila di firmare il momentaneo 1-0 per i padroni di casa, correndo a bordo campo lungo la propria fascia di competenza si è scontrata contro una telecamera rimanendo ferita al volto.

Dal momento che perdeva molto sangue, Porras Ayuso è stata soccorsa dal personale medico e poi ha lasciato il campo di gioco per raggiungere l’ambulanza presente allo stadio. Il cameraman è stato prima rimproverato dall’arbitro Cuadra Fernandez per essersi avvicinato troppo al terreno di gioco, e poi espulso per aver continuato a riprendere nonostante l’incidente. La gara invece è stata interrotta per qualche minuto prima di riprendere.

