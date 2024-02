Cerignola beffato in pieno recupero, a Latina finisce 2-2

LATINA – Sono ancora i minuti finali a decidere le sorti di un Cerignola più ballerino che mai, al “Francioni” i gialloblù ribaltano l’iniziale vantaggio del Latina che riacciuffa il pari a tempo quasi scaduto. Ennesimo pareggio amaro, finisce 2-2.

Si comincia con un episodio dubbio al 4’, D’Andrea sfugge alla difesa pontina ma va giù, l’intervento di Rocchi è regolare e il direttore di gara Diop ammonisce l’attaccante per simulazione. 25’, sgasata di D’Orazio sulla sinistra, la sua corsa termina con un tirocross tra le braccia di Barosi. Il primo tempo non offre spunti ed è noioso quanto povero di qualità. Brivido al 47’, pontini pericolosi ancora sulla mancina con D’Orazio, pallone teso per Del Sole con una deviazione decisiva di Visentin ad evitare il peggio. Si va negli spogliatoi a reti bianche. Bianche ancora per poco, trascorrono undici minuti dall’avvio della ripresa quando il Latina sblocca la sfida: da esterno ad esterno, Crecco serve Ercolano in area che raggira un goffo Tentardini e trafigge Barosi per l’1-0. Il terzino ex Catanzaro si fa perdonare al 65’ con un cioccolatino sulla testa di Vuthaj che, da ariete puro, fa immediatamente 1-1 al “Francioni”, ecco l’atteso primo gol in gialloblù dell’albanese. Il Cerignola alza il ritmo, al 68’ ci prova pericolosamente da fuori Sainz-Maza. Il Latina si riaffaccia minaccioso al 76’, Del Sole poggia su Paganini che ci prova di punta, la sfera decolla oltre la traversa. 78’, ancora Del Sole dalla destra, cross per la torsione di Mastroianni, gran riflesso di Barosi a salvare i suoi. 81’, flipper sugli sviluppi di un angolo, Leonetti murato dal muro nerazzurro sul primo palo. Il colpo di scena giunge all’87’, traversone col contagocce del subentrato Tascone sul secondo palo, Guadagno intercetta Malcore ma Cortinovis atterra Vuthaj, Diop è convinto e assegna il rigore. Dal dischetto Malcore riscatta una prestazione insufficiente e illude i gialloblù prima dell’amara beffa. Nel pieno dei cinque minuti di recupero, poi divenuti sette, Mastroianni spegne gli entusiasmi ed al 95’ firma la rete del 2-2, cogliendo il suggerimento di un ispirato D’Orazio, Barosi fa quel che può ma resta incolpevole sulla respinta. L’attaccante evita il k.o. dei pontini ma si fa espellere un minuto dopo per un colpo a palla lontana su Gonnelli. È l’ultimo atto di un pazzo Latina-Cerignola, gli ofantini vanno via dal “Francioni” con tanta amarezza.

IL TABELLINO

LAT 2–2 CER

Latina (3-4-3): Guadagno; Vona, Rocchi, Cortinovis (43’st. Sorrentino); Ercolano, Di Livio (20’st. Mazzocco), Paganini, Crecco; Del Sole (43’st. Perseu), Fella (20’st. Mastroianni), D’Orazio. All. Fontana.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Barosi; Russo, Visentin, Allegrini (43’st. Gonnelli), Tentardini; Ruggiero (25’st. Tascone), Capomaggio, Sainz-Maza (43’st. Bianchini); Vuthaj (44’st. Bianco), D’Andrea (25’st. Leonetti); Malcore. All. Tisci.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Marcatori: 11’st. Ercolano (L), 20’st. Vuthaj (C), 42’st. Malcore rig. (C), 49’st. Mastroianni (L).

Note: ammoniti: D’Andrea (C), Di Livio (L), Ercolano (L), D’Orazio (L). Espulso: 50’st. Mastroianni (L).

Angoli: 4-5

