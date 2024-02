Inter, Inzaghi: ‘Scudetto? Non sono ancora tranquillo’

“Scudetto? Non sono tranquillo, mancano tante partite e non credo che con l’Atalanta sarà un match-point. Abbiamo affrontato il Lecce, una squadra che in casa ha raccolto tantissimi punti, con 6 assenti e questa trasferta arrivava a 72 ore dalla sfida con l’Atletico. Sullo 0-1 dovevamo fare meglio sull’occasione di Blin, devo rivederla”, ha detto Simone Inzaghi dopo il successo del Via del Mare.

“Lautaro? Deve continuare così, è una fortuna avere giocatori di questa qualità in rosa. Prima della partita avevo il dubbio se iniziare con lui o Arnautovic, ma dopo la sfida con l’Atletico Madrid Marko ha avuto un po’ di febbre e ho deciso di far giocare Lautaro”, aggiunge.

“Ci sono ancora tre mesi di campionato, i più difficili. Dobbiamo stare attenti a non perdere giocatori, ma sono fortunato perché ho uno staff che conosco molto bene e una società forte alle spalle, oltre a calciatori con grande disponibilità”, conclude.

