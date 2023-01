BRINDISI – Spaccio di droga nelle piazze pugliesi e lucane, ma non solo. Sono 16 gli arresti eseguiti dai carabinieri tra Puglia, Basilicata e Toscana. Nella mattinata di lunedì 30 gennaio, a Brindisi (BR), Melfi (PZ), Aulla (MS), Conversano (BA), Trani (BAT), i Carabinieri della Compagnia di Brindisi, con il supporto dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), coadiuvati dai Comandi Arma territorialmente competenti, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di 16 persone, 7 in carcere e 9 ai domiciliari, ritenuti responsabili di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti commesso in concorso, nell’arco temporale tra settembre 2020 e luglio 2021.

Spaccio di droga: Brindisi base logistica

L’indagine, denominata “Square” e avviata nel mese di settembre 2020 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brindisi, è stata condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Brindisi con servizi di osservazione, pedinamento e controllo, supportati dall’ausilio di attività tecniche.

I militari hanno arrestato in flagranza 2 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di cocaina sequestrando complessivamente 1,100 kg di cocaina e la somma in contanti di circa 1.800,00 euro. Dalle indagini è stata accertata l’esistenza di basi logistiche nella città di Brindisi, dove veniva occultata la cocaina per poi essere smistata ad altri soggetti, a loro volta dediti a una propria e autonoma attività di spaccio che aveva luogo, nelle ore diurne, in pubbliche piazze (da qui la denominazione “Square” dell’indagine) di volta in volta concordate, tra cui in modo particolare Piazza Raffaello.

