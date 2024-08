SOS Piazza Gradenico, la parola ai cittadini di Trani

La situazione di Piazza Gradenico (conosciuta storicamente anche come Piazza Sant’Agostino), da sempre luogo di aggregazione intergenerazionale a Trani, continua ad accendere gli animi dei cittadini.

Recentemente tornata anche un punto di riferimento non solo per la popolazione più anziana ma anche per tantissimi giovani, grazie all’apertura di american bar nella zona, la piazza continua ad essere gravemente danneggiata ininterrottamente da anni; dai frequentatori della piazza arriva un vero e proprio SOS per chiedere un intervento delle istituzioni, segnalando anche gravi problemi per la sicurezza degli anziani che quotidianamente frequentano la zona a causa dei numerosi marciapiedi dissestati.

