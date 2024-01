Sindaco Melucci, ‘MarTa insostituibile simbolo di Taranto’

Incontro istituzionale tra Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, e Stella Falzone, nuova direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Il confronto, sinergico e costruttivo, ha rinnovato quello spirito di reale e concreta collaborazione tra l’ente comunale e il museo di Taranto, ponendo come obiettivo quello di rafforzare maggiormente la connessione tra la comunità e gli spazi della cultura, contribuendo a realizzare quel senso di identità e appartenenza tra i cittadini che solo la piena comprensione del proprio passato può permettere.

“Il Museo di Taranto rappresenta una eccellenza internazionale che, custode di uno sconfinato patrimonio culturale, racchiude secoli di storia, ma che può essere un’ottima chiave di lettura del nostro presente” ha affermato Melucci.

“Sono certo che, in prosecuzione delle relazioni sinergiche già messe in atto, questa comunità saprà riconoscere e apprezzare sempre di più il valore inestimabile del museo archeologico nazionale di Taranto, anche attraverso azioni amministrative e formule convenzionali tra i vari Enti che agevolino e stimolino l’accesso nei luoghi della cultura, che soprattutto in questo contesto storico devono essere ritenuti insostituibili centri educativi. Faccio i miei migliori auguri alla dott.ssa Stella Falzone, consapevole che sarà in grado di rendere ancora di più lo spazio museale un luogo aperto, dinamico ed inclusivo”, ha concluso il primo cittadino.

