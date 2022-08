ORIA – Ha guidato la sua comunità nei difficili mesi di lockdown, ma ha anche diretto, per ora senza particolari fortune, le trattative per la riapertura al pubblico del Castello Svevo. Eppure, Maria Lucia Carone, sindaca di Oria, non si ricandiderà. È vero, manca ancora tanto alle amministrative 2023. Eppure, la prima cittadina del Borgo Federiciano sembra intenzionata a non concedere il bis. “Bella esperienza”, dice, ma alla domanda su una ricandidatura lei, ecco il video servizio, risponde così.

Insomma, spazio, ora, alla “successione”. Per così dire. La sindaca è fiduciosa che ci siano altre personalità, altre figure, capaci di guidare l’amministrazione.