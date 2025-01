Sicurezza, Vittorio Rizzi nuovo capo del Dis

Il prefetto Vittorio Rizzi è il nuovo direttore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). L’annuncio è stato dato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno.

La nomina sarà ufficializzata nel prossimo Consiglio dei Ministri. “Abbiamo deciso di nominare Rizzi, attuale vicedirettore dell’Aisi, al posto di Elisabetta Belloni”, ha dichiarato Meloni, elogiando Rizzi come un “funzionario di primo ordine” per i suoi “straordinari risultati operativi” riconosciuti sia in Italia che all’estero.

Le dimissioni di Belloni: chiarimenti della premier

Meloni ha precisato che le dimissioni di Elisabetta Belloni non sono legate a recenti polemiche, come il caso Sala. “Belloni ha scelto di anticipare la fine del mandato per evitare speculazioni. Ho enorme stima di lei e la ringrazio per il lavoro svolto, in particolare durante la presidenza del G7”, ha affermato. Il premier ha aggiunto che il rapporto con Belloni resta immutato, escludendo qualsiasi connessione tra le sue dimissioni e vicende recenti.

Chi è Vittorio Rizzi

Nato a Bologna 65 anni fa, Rizzi vanta un’esperienza trentennale nella Polizia di Stato e nei servizi di intelligence. Laureato in Giurisprudenza e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, inizia la carriera a fine anni ’80 come funzionario della Questura di Roma. Ha diretto le Squadre Mobili di Venezia, Milano e Roma, affrontando casi di alto profilo come l’arresto del pluriomicida Angelo Stazzi.

Nel 2016 è stato nominato prefetto e direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato. Successivamente ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale della Pubblica Sicurezza e, nel 2024, è diventato vice direttore dell’Aisi. Professore di Criminologia alla Sapienza e di Sociologia del Crimine all’Università degli Studi Internazionali, ha guidato indagini internazionali e progetti sull’uso di piattaforme di comunicazione criptate.

La sua carriera culminerà ora alla guida del Dis, mentre per il suo posto all’Aisi è in lizza il generale Leandro Cuzzocrea, attuale capo di Stato maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza.

