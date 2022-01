FOGGIA – Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese oggi è in Prefettura a Foggia per

partecipare al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Ha preso il via alle ore 9.30, ne prendono parte il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Procuratore Nazionale Antimafia,

vertici della locale Procura della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia di Bari