FOGGIA- C’è tanta Capitanata nella nuova fiction targata Rai, La Sposa, che da ieri domenica 16 gennaio e per tre puntate andrà in onda in prima serata su Rai1, con la regia di Giacomo Campiotti e Serena Rossi come attrice protagonista. Le musiche sono firmate dal giovane compositore di Apricena Carmine Padula.