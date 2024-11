Sicurezza a Matera, Ugl: “Servono più investimenti”

Nonostante le difficoltà legate alla carenza di organico, la dedizione e la professionalità delle forze di Polizia hanno garantito anche nell’estate 2024 un clima di sicurezza in tutta la provincia di Matera. Lo ha sottolineato il segretario provinciale dell’Ugl di Matera, Pino Giordano, evidenziando come l’operato impeccabile delle forze dell’ordine e il coordinamento diretto dalle istituzioni abbiano permesso di gestire efficacemente un territorio complesso, soprattutto lungo la costa jonica-metapontina, affollata da migliaia di turisti e giovani.

Giordano ha spiegato che, seppure la situazione sia rassicurante, non si può prescindere dalla necessità di nuovi investimenti. “Il Governo deve aprire un ciclo di assunzioni e potenziare le risorse, altrimenti non si può continuare a contare solo sul sacrificio degli operatori di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili Urbani. Serve personale nuovo, mezzi e tecnologie adeguate”.

La questione della sicurezza è tornata in primo piano con l’aumento dei furti nelle proprietà private, seguiti da vertici in Prefettura per coordinare meglio le operazioni. I sindaci di Policoro e Scanzano Jonico, insieme a cittadini e imprenditori, hanno lanciato l’allarme chiedendo interventi concreti per evitare che la situazione degeneri. “Il territorio da monitorare è ampio e complesso”, ha aggiunto Giordano, auspicando un rafforzamento del sistema di videosorveglianza e mantenendo alta l’attenzione per risolvere questi episodi criminali.

Infine, un sentito ringraziamento è stato rivolto dall’Ugl di Matera a tutte le forze di Polizia per il loro impegno e sacrificio: “Nonostante le criticità, continuano a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza di tutti”.

