Sicolo a Decaro: ‘Lavoriamo insieme per un’Europa dell’agricoltura’

Con una lettera ufficiale, il presidente regionale di CIA Puglia Gennaro Sicolo, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, si è congratulato con Antonio Decaro per l’importante ruolo affidato all’ex sindaco di Bari quale presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Un ruolo, questo, che ha una stretta attinenza con il futuro dell’agricoltura europea e, naturalmente, con l’avvenire del comparto primario pugliese.

“Come agricoltore”, si legge nella missiva indirizzata a Decaro, “sarà un piacere e un onore confrontarsi con te su temi di fondamentale importanza per il futuro del nostro settore, come la transizione ecologica e il completamento del percorso del Green Deal. Sono sicuro che, come hai ampiamente dimostrato nel periodo trascorso alla guida dell’amministrazione del Comune di Bari, sarai guidato dalla volontà di perseguire gli obiettivi politici di carattere strategico stabiliti dai nuovi vertici dell’Unione Europea per il quinquennio 2024-2029, tenendo conto dell’esigenza di coniugare il processo della transizione ecologica con la necessità di conferire stabilità, resilienza ed equità all’interno del sistema agroalimentare”.

Nella sua lettera, Gennaro Sicolo ha messo in evidenza come, negli ultimi anni, le materie agricole siano oggetto di scrupolosa valutazione a livello europeo, non solo nella Commissione Agricoltura, ma anche in quella dell’Ambiente la cui guida è stata affidata a Decaro. “Pertanto”, ha aggiunto Sicolo, “avremo modo di lavorare insieme su importanti dossier che come CIA Agricoltori Italiani e Italia Olivicola, che mi onoro di rappresentare, da sempre seguiamo con attenzione, professionalità e spirito costruttivo. Siamo disponibili a collaborare a ogni livello per il miglior esito dei lavori della Commissione. Lavoriamo insieme per un’Europa dell’agricoltura e dell’ambiente”.

