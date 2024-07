Si dimette garante dei diritti persone disabili provincia di Taranto

Anna De Florio ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili dal ruolo di garante dei diritti delle persone con disabilità della Provincia di Taranto, con effetto immediato. La decisione è maturata dopo una serie di episodi che hanno evidenziato la scarsa considerazione del suo ruolo da parte delle istituzioni.

Il punto di rottura, evidenzia De Florio in una lunga lettera, è stato l’evento pubblico del 28 giugno scorso, dove la sua assenza di riconoscimento è stata palese. Nonostante gli sforzi e le idee progettuali presentate, la Grante ha lamentato la mancanza di supporto concreto da parte dell’amministrazione. Le sue richieste di fondi per eventi e spostamenti sono rimaste inascoltate, rendendo impossibile svolgere il suo ruolo adeguatamente.

De Florio ha ricordato un episodio significativo del marzo 2023, quando un evento da lei organizzato è stato segnato dall’assenza di un interprete LIS e dalla mancanza di risorse promesse. L’imbarazzo provato in quell’occasione ha segnato profondamente il suo percorso.

Nonostante i tentativi di mediazione e il supporto ricevuto da famiglie e associazioni, De Florio ha concluso che non esistono le condizioni per continuare. “Sono una mamma che vive la disabilità attraverso due meravigliosi ragazzi”, ha dichiarato, sottolineando la sua amarezza per l’esclusione subita anche dalla stessa amministrazione comunale.

