FdI Taranto: ‘Impianto raccolta rifiuti pneumatico ancora inoperativo’

“L’amministrazione comunale di Taranto aveva annunciato l’entrata in funzione dell’impianto pneumatico di raccolta rifiuti già dalla scorsa primavera. Tuttavia, siamo ormai in estate inoltrata e, nonostante i lavori siano terminati e l’opera collaudata da mesi, l’impianto resta inattivo”, scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.

“Il costo della gestione dei rifiuti a Taranto continua a salire, raggiungendo i cinquanta milioni di euro, un peso che grava sui contribuenti. In cambio, i cittadini ricevono un servizio di igiene urbana inefficiente e inadeguato. Solo nell’ultimo anno, il costo complessivo è aumentato di oltre cinque milioni di euro”, evidenziano.

“Gli investimenti sbagliati, come quelli per i cassonetti ingegnerizzati, hanno contribuito al fallimento della raccolta differenziata, che continua a calare secondo i dati dell’osservatorio regionale dei rifiuti. Questa situazione ha portato a un aumento della Tari, attribuibile all’amministrazione Melucci, la quale ora promette di rivedere il sistema di raccolta scelto solo tre anni fa”, continuano Vietri e Toscano.

“I cittadini hanno il diritto di sapere a che punto è la procedura di avvio del nuovo sistema di raccolta pneumatico dei rifiuti e il motivo per cui l’impianto è ancora fermo. È inoltre necessario sapere se l’amministrazione e l’Amiu hanno adeguatamente formato il personale per la gestione dell’impianto. Nei prossimi giorni, convocheremo il dirigente preposto presso la commissione consiliare per avere informazioni dettagliate e capire se ci sono ulteriori complicazioni o se si sta semplicemente perdendo tempo”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author