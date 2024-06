Serie di furti a Galatone e dintorni: arrestato 29enne

I carabinieri della stazione di Galatone hanno individuato e arrestato il presunto responsabile di una serie di furti messi a segno nel mese di novembre. Si tratta di un 29enne che in più occasioni, è stato ripreso e riconosciuto attraverso le immagini di videosorveglianza, catturate nei pressi dei luoghi derubati ed in concomitanza alla commissione dei furti.

Il 29enne, infatti, in più occasioni, dopo essersi introdotto in aree commerciali e condominiali si è impossessato di: gratta e vinci asportati da un bar e rintracciati mediante richiesta all’Agenzia dei Monopoli, spesi nell’immediatezza poiché vincenti, in un altro bar di Nardò dotato di telecamere; un ciclomotore, utilizzato per fare un furto presso un’abitazione dalla quale ha asportato un televisore che ha occultato dietro un muretto per riprenderlo il giorno successivo ma, mentre lo recuperava, è stato immortalato alla guida dello stesso ciclomotore rubato; uno zaino asportato da un’autovettura e utilizzato la carta bancomat contenuta al suo interno presso una tabaccheria, in modalità contactless (che consente i pagamenti senza codice, fino a 50 euro, acquistando delle sigarette); una borsa di una ragazza colta di sorpresa mentre si metteva alla guida della propria autovettura.

L’ordinanza scaturisce dalle indagini condotte dai militari a seguito delle numerose segnalazioni ricevute nel periodo di novembre 2023, che ha interessato l’area del Comune di Galatone. Al termine delle operazioni di polizia, in osservanza a quanto disposto dal provvedimento, al giovane, già ristretto presso la Casa Circondariale di Lecce, è stata notificata l’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere.

