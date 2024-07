Ufficiale, l’argentino Augustin Marsico per la Fidelis Andria

Un attaccante argentino per la Fidelis Andria. Il ds Gianni Califano si è assicurato le prestazioni, in prestito dal Trapani, del 27enne Augustin Marsico. Nella sua prima stagione in assoluto in Italia ha segnato 12 gol in 21 presenze nel girone I di serie D con il Locri. Il nuovo calciatore biancazzurro è già a disposizione del tecnico Ciro Danucci ed in partenza per il ritiro di Montorio al Vomano con il resto del gruppo. Per lui esperienze anche nella massima serie delle Isole Faroe, nella serie B portoghese oltre che in Argentina.

