Serie D, tifoso sparge sale al Puttilli e il Barletta torna a vincere dopo tre mesi

BARLETTA – Il Barletta non vinceva in campionato da 98 giorni, 3-2 al Gravina lo scorso 12 novembre. Per sconfiggere la crisi di risultati, un tifoso biancorosso ha fatto ricorso ad un rito scaramantico: un pacco di sale grosso versato in campo. Il giovane sostenitore ha percorso in lungo e in largo la tribuna del Puttilli, lanciando le proverbiali manciate verso il terreno di gioco prima del fischio d’inizio.

L’esito sperato è stato raggiunto, con il Barletta che è tornato al successo grazie al 2-0 sul Matera: in gol Camilleri in mischia e Diaz su calcio di rigore, entrambi nella ripresa. La scena del gesto propiziatorio è stata immortalata dalle telecamere di Antenna Sud nei momenti immediatamente precedenti all’inizio della sfida.

